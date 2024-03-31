До +7 градусов потеплеет в ХМАО в первые дни апреля

В первые дни апреля и новой рабочей недели в ХМАО будет сыро и умеренно тепло. В дневные часы воздух прогреется до +5+7 градусов, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 1 апреля, будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие и местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед. Ночью ожидается -2-7 градусов, на востоке -12-17. Днем столбик термометра покажет 0+5 градусов, местами –2-7.

Во вторник, 2 апреля, синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Пройдут дожди, снег и мокрый снег. Ночью осадки будут небольшими, днем - умеренными местами. Ночью температура воздуха составит -1-6 градусов, местами -10-15. Днем воздух прогреется до +2+7 градусов, местами 0-5.