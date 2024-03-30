В Сургуте прошла церемония вручения автомобилей победителям Викторины «Достижения Югры»

Сегодня, 30 марта, в Сургуте вручали ключи от новеньких Лада Веста победителям Викторины «Достижения Югры». Всего обладателями машин стали 31 югорчанин, шесть из них — дети в возрасте от восьми до 14 лет.

«Цифровая Викторина «Достижения Югры» стала действительно одним из самых масштабных проектов Года народного сплочения. У нас миллион участников практически получилось, и это рекорд. Сегодня мы, наконец, в торжественной обстановке смогли передать людям ключи от новеньких автомобилей. Они сначала не верили в свою удачу. Мы лично созванивались с ними по телефону и вместе с ними радовались», — поделилась координатор Викторины «Достижения Югры» Наталья Акст.

Отметим, что в Викторине можно было также получить квартиру. Обладателями этого подарка стали 23 участника. Так, в Нягани уже вручили ключи от квартир. Жители других муниципалитетов еще ждут своей очереди.

До 1 октября 2024 года все подарки будут вручены удачливым югорчанам.