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​Следж-хоккеисты из Югры завоевали седьмое золото Чемпионата России на домашней площадке

Югра вновь приняла соревнования альтернативных Паралимпийских Игр

​Следж-хоккеисты из Югры завоевали седьмое золото Чемпионата России на домашней площадке
Фото АУ «ЮграМегаСпорт»

Очередные соревнования зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошли в Ханты-Мансийске. Праздник спорта был омрачен трагическими событиями в «Крокус Сити Холле», поэтому организаторы в целях безопасности отменили присутствие болельщиков на спортивной программе, а также развлекательные мероприятия. Но сами соревнования состоялись, их участники продемонстрировали необычайное мастерство и стойкость духа.

Эффектным финалом стало решающее противостояние чемпионата России по следж-хоккею между клубами «Югра» и «АКМ-следж» из Тульской области. В итоге югорчане выиграли со счетом 3:2 и заслужили седьмое «золото». Третье место на чемпионате заняла команда «Удмуртия». «Спасибо болельщикам, что сегодня они поддержали спортсменов. С уважением к тулякам, они играли как звери. И большой поклон бронзовым призерам, команде из республики Удмуртия. Следж-хоккей – спорт сильных духом. Югра с вами. Югра для вас», – поздравила спортсменов губернатор Югры Наталья Комарова.

Далее места распределились следующим образом: «Феникс» (Московская область), «Ястребы» (Оренбургская область), сборная города Москвы, «Башкирские пираты» (Республика Башкортостан), сборная Челябинской области. Югорчане Евгений Плотников, Игорь Малецкий и Александр Зыков получили звания лучшего вратаря, нападающего и тренера соответственно. Лучшим защитником стал Дмитрий Галкин из «Удмуртии», а лучшим игроком турнира – Кирилл Афонасов из «АКМ».

«В копилке югорских спортсменов 7 медалей, – подвела итоги соревнований в социальных сетях глава региона. – По итогам Паралимпийских игр наш земляк лыжник и биатлонист с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий Баталов (Сургут) стал победителем в индивидуальной гонке на 12,5 км в биатлоне. Также Дмитрий с Марселем Камаловым (Белоярский район), Романом Гамаюновым (Сургут) завоевали серебро в открытой эстафете чемпионата России по лыжным гонкам. А еще наш Дмитрий Баталов дважды стал обладателем бронзовых медалей – в лыжной гонке в дисциплине спринт свободным стилем и гонке на 15 км. Чемпион. Свое мастерство продемонстрировали и югорские парасноубордисты в Миассе Челябинской области – две золотые медали у Михаила Слинкина (Ханты-Мансийск), серебряная – у Алексея Петрова (Ханты-Мансийск). Поздравляю, Югра гордится вами».

В играх приняли участие почти 300 участников из разных регионов России. На сокращенной церемонии закрытия их награждали Наталья Комарова, а также старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирине Громовой, тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону для слепых Алексей Кобелев и старший тренер национальной сборной по следж-хоккею Руслан Батыршин.

Отсутствие болельщиков на трибунах внесло некоторые корректировки в организационную часть, но на спортсменов повлияло не так сильно. «На самом деле, я всегда об этом говорю, что спорт – это точно такая же работа, как выпечка хлеба или же транспортировка жителей на работу. Поэтому ребята приехали сюда работать, а не развлекаться и, конечно, эти старты им даются с огорчением всего происходящего, – отметил спортивный комментатор Павел Жестков. – Не хватает, конечно, для них поддержки трибун, но абсолютно правильно сделано, и ребята все понимают».

«Конечно, это сложно, но понимаете, мы настолько уже наотстранялись и попадали под разные ситуации и не бежали, поэтому здесь было принято абсолютно правильное решение, чтобы мы участвовали. Пусть без зрителей и фанфар, но участвовать нужно, конечно, потому что не участвовать это было бы еще тяжелее», – прокомментировала Ирина Громова.

Напомним, что самые первые альтернативные Паралимпийские Игры «Мы вместе. Спорт» прошли 18-21 марта 2023 года в Ханты-Мансийске. Тогда на соревнования приехали около ста спортсменов из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Нынешние Зимние Игры Паралимпийцев распределены по трем регионам России – Югре, а также Челябинской и Сахалинской областях. В Ханты-Мансийске состоялись старты по лыжным гонкам, биатлону и следж-хоккею, в Южно-Сахалинске – по горнолыжному спорту и керлингу на колясках в дисциплине «смешанные пары», а в Миассе – по парасноуборду.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 128, комментариев: 0
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