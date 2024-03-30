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​Каким товарным рынкам в Югре нужна поддержка? Решат жители округа

Сургутян приглашают поучаствовать в опросе по расширению поддержки товарных рынков

​Каким товарным рынкам в Югре нужна поддержка? Решат жители округа
Фото: admhmao.ru

Онлайн-опрос «Заинтересованность жителей Югры в расширении перечня товарных рынков в автономном округе» стартовал на портале «Открытый регион». К участию в нем приглашают всех жителей округа, включая сургутян.

Опрос организован по инициативе окружного департамента экономического развития. «Товарный рынок — это сфера обращения определенных товаров, работ и услуг, предоставляемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», поясняют организаторы, приводя список всех товарных рынков в регионе, на которых правительством Югры оказывается содействие развитию конкуренции.

В нем 42 позиции, разброс широк: от связи, интернета, социальных услуг, образования до такси, сбора лесных пищевых ресурсов, разведения и переработки рыбы. Участникам опроса предлагают определить, насколько этот перечень оптимален, и есть ли дополнительные товарные рынки, которые в него следовало бы внести.

Ответить на эти вопросы можно на портале «Открытый регион» — опрос пройдет до 21 апреля.


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30 марта в 17:16, просмотров: 1001, комментариев: 0
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
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          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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      object(CList)#355 (5) {
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        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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