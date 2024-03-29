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​Кино-сближение с Ираном и Индией, победа Казахстана и поддержка россиян – итоги «Духа огня»

Как прошел и чем запомнился XXII«Дух огня» в Ханты-Мансийске

​Кино-сближение с Ираном и Индией, победа Казахстана и поддержка россиян – итоги «Духа огня»
Фото admhmao.ru

Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» в 22-й раз прошел в Ханты-Мансийске. Готовилось это мероприятие в течение всего года, но открытие его попало в трагический контекст – оно состоялось 23 марта, на следующий день после чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле». Поэтому «Дух огня» начался с минуты молчания в память о погибших накануне россиянах, а президент фестиваля Эмир Кустурица высказал слова поддержки в адрес всех жителей нашей страны.

Следующие три дня в окружной столице были посвящены теме кино. В творческой части фестиваля были продемонстрированы 40 работ из 11 стран. Параллельно шла насыщенная деловая программа. «На полях фестиваля участники обсуждали кино, делились опытом, договаривались о международном сотрудничестве. Вместе с коллегами из Бразилии, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии участвовала в пленарной сессии «Соединяя мосты. Межкультурный диалог и новые партнерства БРИКС+». Югра готова развивать партнерские отношения. Так, например, в прошлом году индийский кинорежиссер Гажендра Ахире снимал в Югре фильм «Снежный цветок». Скоро эта картина выйдет на большие экраны. Напомню, в этом году Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» вошел в программу председательства России в объединении БРИКС», – отметила губернатор Наталья Комарова.

Глава региона также отметила, что «Дух огня» интегрирован в мировую киноповестку, благодаря ему создаются все необходимые условия для сопровождения совместных проектов со странами БРИКС. «Заключено соглашение о реализации еще одного проекта «Жемчуг», фильм будет сниматься в Москве, Мумбаи и Ханты-Мансийске. Уверена, что кинодиалог Россия-Иран создаст условия для реализации новых проектов», – подчеркнула губернатор.

Последний тезис подтвердил чрезвычайный и полномочный посол Ирана Казем Джалали: «Ирано-российские отношения стремительно развиваются и одним из направлений выступает кинематография. Министерства культуры наших стран подписали меморандум о сотрудничестве. Отмечу, что иранские кинематографисты активно сотрудничают с российскими коллегами. Совместные проекты важны и нужны. Кино остается одной из важнейших составляющих культурного сотрудничества между нашими странами».

Благодаря «Духу огня» сближаются сферы кино России и Индии. «Подчеркну, что индийский зритель проявляет большой интерес к российской анимации, а индийское кино знают и любят в России. Эти форматы будут успешно развиваться в рамках киносотрудничества между нашими странами. Индия и Россия очень масштабные рынки, которые требуют разработки соответствующего контента», – подчеркнула руководитель отдела дистрибуции и маркетинга Национальной корпорации развития кино Индии Дипти Чавла.

Налаживание связей и проработка совместных проектов шла по разным направлениям: прокат фильмов, приглашение иностранных режиссеров для съемок их картин в России, а также совместное творчество. «Мы занимаемся созданием школ визуальных искусств в сотрудничестве с 85 странами. Мы объединяем более 6 000 участников различных творческих проектов в различных комбинациях, в разных школах искусств. Я вижу потенциал в развитии совместных проектов с Ханты-Мансийским округом-Югрой в кинематографии, в графическом дизайне. Мы можем открыть много новых талантов», – отметил основатель Abu Dhabi Art Hub Ахмед Салех Аляфей.

Тем не менее, основой «Духа огня» остается демонстрация и отбор лучших кинодебютов. В этом году триумфатором фестиваля стала работа «Бауырына салу» от режиссера Асхата Кучинчирекова (Казахстан). Он получил главный приз – «Золотую тайгу». Фильм посвящен местной традиции, согласно которой ребенка передают на воспитание старшим родственникам. В российском конкурсе «Золотую тайгу» получила лента «Последняя цена» от Наура Гармелии. Она рассказывает о жизни русской семьи в полуразрушенной войной Абхазии. Этот же фильм получил приз зрительских симпатий «Цветы таежной надежды».

Во время церемонии закрытия Наталья Комарова поблагодарила участников, членов жюри и партнеров «Духа огня» за поддержку, высказанную россиянам по следам теракта в «Крокус Сити Холле». «Наши мастера Сергей Соловьев, Александр Абдулов считали, что кино дарит людям тепло и свет. Продолжая традиции, президент фестиваля Эмир Кустурица, в свою очередь, передает свой талант молодым и всем тем, кто любит кино», – отметила губернатор.

Несмотря на завершение «Духа огня» в Ханты-Мансийске, фестиваль еще не подошел к концу. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программы до 29 марта показывают в московском кинотеатре «Иллюзион».


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Сегодня в 17:01, просмотров: 134, комментариев: 0
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