В ХМАО мужчина получил 12,9 лет в колонии за убийство и угрозы

В ноябре 2021 года в Белоярском мужчина в квартире своих знакомых распивал спиртное. Потом поссорился с приятелем и зарезал его. Женщина, находившаяся там, успела сбежать от убийцы, сообщает прокуратура ХМАО.

«В ходе ссоры с приятелем, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина взял в руки нож и нанес ему удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления. После этого подсудимый выбежал с ножом за женщиной, выкрикивая в ее адрес слова угрозы убийством. Однако догнать потерпевшую он не успел», — говорится в сообщении.

Белоярский городской суд вынес приговор в отношении 35-летнего гражданина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Виновному назначили наказание в виде 12 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.