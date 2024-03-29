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Нефтяная компания из ХМАО задолжала работникам 37 млн рублей

Прокуратура обязала нефтяную компанию из ХМАО выплатить работникам 37 млн рублей

Нефтяная компания из ХМАО задолжала работникам 37 млн рублей
Фото: ru.freepik.com

Сотрудники компании «Негуснефть» в Радужном обратились в прокуратуру с жалобой на невыплату им зарплаты. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и установили, что предприятие задолжало работникам свыше 37 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 250 работниками за декабрь 2023 г.- январь 2024 г. в размере свыше 37 млн рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Прокурор Радужного внес руководителю предприятия представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. После этого с работниками компании полностью расплатились.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 81, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#353 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#353 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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            }
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            string(9) "afterSave"
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        }
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        bool(false)
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        NULL
      }
    }
  }
}
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