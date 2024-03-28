МТС запустила онлайн-путеводитель для туристов

МТС при поддержке при поддержке департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа запустила онлайн-путеводитель для туристов, приезжающих в регион. Цифровой помощник подскажет, что обязательно стоит посмотреть в городах округа, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда попробовать. Ссылка на гид будет приходить путешественникам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении.

Онлайн-путеводитель предложит гостям столицы региона прогуляться по Археопарку - самой крупной в стране реконструкции доисторической эпохи с мамонтами и шерстистыми носорогами, пройтись по тропам Самаровского Чугаса, перейти необычный мост через Иртыш «Красный Дракон» или покорить самую высокую вершину на Урале – гору Народную. Гид расскажет, где под Ханты-Мансийском находится первая в России плавучая часовня-маяк и почему в центре города фонтан сделан в форме знаменитого яйца Фаберже. Туристы узнают, как выглядит памятник рыбке щурогайке в поселке Октябрьском и какими историческими фактами прославилось урочище Барсова гора в Сургуте.

Путеводитель подскажет, в какой гостинице остановиться и как лучше спланировать семейный отдых. Например, отправиться на стойбища с национальными жилищами-чумами и познакомиться с бытом коренных народов, освоить северную рыбалку, увидеть нефтяные скважины и покататься на оленьих упряжках. А любители спорта, благодаря гиду, смогут сориентироваться, где находятся самые популярные горнолыжные курорты, куда сходить на биатлон или лыжные гонки.

Кроме природных, культурных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономии. Местная кухня – одна из визитных карточек региона, без которой впечатления от визита в регион будут не полными. Путеводитель предложит путешественникам попробовать сосьвинскую сельдь, кышикский чебак, оленину, строганину из муксуна и северные дикоросы – бруснику и морошку.

«Югра – один из уникальных северных регионов с самобытной культурой и богатым этнографическим наследием, который каждый год привлекает все больше туристов. В 2023 году Югру с туристическими целями посетило более миллиона человек, и дальше эта цифра, по нашим прогнозам, будет расти. Для этого мы активно развиваем инфраструктуру гостеприимства, чтобы создать максимально комфортные условия для гостей округа. И нам очень приятно, что в развитии туристический привлекательности региона принимает активное участие бизнес. Такие цифровые продукты как гиды позволяют быстро сориентироваться в новом регионе, составить индивидуальную программу посещения основных достопримечательностей и получить яркие впечатления о нашем крае», — прокомментировал директор департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кирилл Зайцев.

«Виртуальный путеводитель рассчитан на туристов, впервые приезжающих в регион. Это удобный цифровой помощник, который предложит гостям не только популярные локации, но и маршруты по малоизвестным живописным экотропам, озерам и заповедникам. Советы будут полезны всем - как деловым туристам, приехавшим на один-два дня, так и путешественникам, отправившимся в долгий отпуск всей семьей. А для того, чтобы пользователи могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и делиться впечатлениями, мы регулярно улучшаем качество связи в туристических местах, городах и отдаленных поселениях округа, о которых рассказано в гиде», — рассказал директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в ХМАО-Югре Али Хасматулин.

Воспользоваться гидом могут абоненты всех операторов.