«Горячая линия» по вопросам питания школьников пройдет в ХМАО

Специалисты управления Роспотребнадзора по ХМАО проведут тематическую горячую линию по вопросам организации горячего питания школьников. Мероприятие пройдет с 1 по 12 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе «горячей линии» специалисты ответят на вопросы:
- о качестве предоставления услуг горячего питания в школа;
- о предоставлении дополнительного питания через буфеты;
- об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников;
- о проведении родительского контроля за питанием.
«В случае нарушения установленных требований при предоставлении услуг питания обучающимся граждане имеют право направить обращение в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальные отделы», - отметили в Роспотребнадзора.
Телефоны территориальных отделов ведомства здесь.