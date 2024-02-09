Югра вошла в тройку регионов России с самой высокой заболеваемостью корью

Югра стала вторым регионом в России, где наблюдается самая высокая заболеваемость корью. С начала 2024 года в округе выявили 106 заболевших опасной инфекцией. Лидирует в стране Ростовская область, где заразились свыше 200 человек. В число регионов с самой высокой заболеваемостью корью также вошли Башкирия, Краснодарский край, Кабардино-Балкария и Татарстан, пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В общей сложности в России с 1 января выявили почти 1000 заболевших корью минимум в 46 регионах. В 16 субъектах РФ вводились ограничительные меры: карантин в детских садах, школах, вузах и больницах.

В Роспотребнадзоре отметили, что в субъектах страны фиксируются единичные случаи кори — преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе тех, кто приехал из стран ближнего зарубежья. Также выявляются небольшие групповые очаги среди людей, которые не прививаются по конфессиональным либо по каким-то иным убеждениям или тех, кто ведет кочевой образ жизни.

Ранее в Сургуте три школы частично перевели на дистанционное обучение из-за кори. На удаленку ушли непривитые обучающиеся.