Школы в Советском районе ХМАО перевели на дистант из-за роста заболевших ОРВИ

Школы города Советский и поселка Пионерский перевели на дистанционное обучение из-за роста заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекций, с 25 ноября по 3 декабря включительно образовательный процесс в школах города Советский будет организован с применением дистанционных образовательных технологий. В поселке Пионерский школа перешла на дистант уже с сегодняшнего дня. В Советском политехническом колледже лекционные занятия будут проводиться дистанционно, практические – очно с учетом разведения потоков обучающихся и соблюдением противоэпидемических мер», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также продлена дистанционная форма обучения в учреждениях дополнительного образования и групповая изоляция в детских садах. Запрещено проведение культурных и спортивных массовых мероприятий в закрытых помещениях. Исключение сделано для соревнований окружного уровня, которые разрешено проводить с особыми мерами безопасности.

Ранее на дистанционное обучение перевели школьников Югорска. А в Нягани одну из школ закрыли на карантин из-за массового заболевания учеников внебольничной пневмонией.