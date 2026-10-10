В Сургутском районе миграционные рейды завершились четырьмя уголовными делами

В Сургутском районе полицейские составили 103 административных протокола и возбудили четыре уголовных дела по итогам проверок миграционного законодательства. Об этом сообщили в УМВД Югры. Сотрудники МВД провели рейды совместно с районной прокуратурой при поддержке Росгвардии.

Правоохранители проверили строительные объекты, рынки, торговые лавки, общежития и жилой сектор. Они изучали документы, подтверждающие законность пребывания иностранцев в России и право на работу.

Масштабная проверка прошла в Белом Яру. Оттуда полицейские доставили в районный отдел МВД 33 человека, включая восемь иностранных граждан. По данным ведомства, двое иностранцев находились в России незаконно и работали без разрешительных документов. Сотрудники полиции поместили их в Центр временного содержания иностранных граждан.

В целом по итогам рейдов правоохранители выявили нарушения правил регистрации по месту пребывания, просроченные миграционные документы и работу без патентов или разрешений. Административные протоколы сотрудники МВД составили по статьям 18.8, 18.9 и 18.15 КоАП РФ.

В отношении восьми иностранцев по итогам всех мероприятий уполномоченные органы приняли решения о помещении в Центр временного содержания с последующим выдворением из России. Кроме того, полицейские возбудили четыре уголовных дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ — о фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет.

Ранее siapress.ru сообщал, что полиция оштрафовала грузоперевозчика и владельца гостиницы в Сургутском районе на 20,8 млн рублей.