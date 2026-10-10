В Сургуте участники субботника высадили около 300 деревьев и кустарников

В Сургуте участники очередного городского субботника высадили около 300 деревьев и кустарников на девяти площадках. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. Основное внимание организаторы уделили паркам и скверам, где жители гуляют и отдыхают с семьями.

К акции присоединились порядка 200 сургутян, в том числе депутаты городской думы восьмого созыва. Народные избранники отправились на высадку деревьев сразу после первого заседания.

Для озеленения организаторы выбрали яблони, ели, черемуху, рябину и клен. Все саженцы имеют закрытую корневую систему. По словам главы города, это особенно важно для осенней посадки и дальнейшей приживаемости растений в сургутском климате.

«За время проведения городских субботников в них приняли участие около тысячи человек. Сегодня к акции присоединились еще порядка 200 сургутян. Рад, что жители находят время для общего дела и своим примером показывают бережное отношение к городу. Сам неоднократно становился участником субботников», — отметил Максим Слепов.

Ранее siapress.ru рассказывал, как сургутяне высадили более 150 саженцев в рамках Единого дня высадки деревьев.