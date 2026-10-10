В Сургуте 11 октября стартует Кубок главы города по интеллектуальным играм

11 октября в Сургуте начнется Кубок главы города по интеллектуальным играм сезона 2026–2027 годов. Первый этап — «Осенний турнир» — соберет около 35 команд, сообщили организаторы.

За победу будут бороться школьные, студенческие, корпоративные и сборные команды из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска и других муниципалитетов Югры. Участники сыграют в «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Мультиигры».

Десять лучших команд в каждой дисциплине получат турнирные очки. По их сумме в апреле 2027 года организаторы определят обладателя Кубка главы Сургута и абсолютного чемпиона города по интеллектуальным играм.

Помимо «Осеннего турнира», в программу сезона входят «Новогодний турнир», фестиваль «Зимние игры» и «Весенний турнир». Городские соревнования проходят в рамках Кубка губернатора Югры: лучшие сургутские команды получат право выступить на главном интеллектуальном чемпионате региона.

«Осенний турнир» начнется 11 октября в 10:00 в историческом парке «Россия — моя история. Югра» по адресу: улица Мелик-Карамова, 4/4.