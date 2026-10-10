Куда сообщить о бездомном человеке в Тюмени: телефон службы помощи

В Тюмени жители могут помочь человеку, оставшемуся без крова, позвонив в службу «Социальный экспресс» по телефону 8 (3452) 62-65-62. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в день внимания к проблемам бездомных людей, который отмечают 10 октября. Служба принимает обращения с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:15 до 16:00. Перерыв на обед — с 12:00 до 12:45.

«Главное, что может сделать каждый, — не пройти мимо. Тюменская система выстроена так, что от простого звонка неравнодушного человека запускается целая цепочка помощи. Вам не нужно решать проблему самому — достаточно сообщить о ней специалистам, которые выедут на место, в том числе вместе с полицией и медиками, и помогут человеку: выяснят, почему он оказался на улице и подберут нужные меры поддержки», — подчеркнули в региональном департаменте социального развития.

Люди без определенного места жительства могут самостоятельно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения в любом муниципалитете области. Специалисты помогают восстановить документы, оформить пенсию и инвалидность, найти работу. При необходимости и с учетом состояния здоровья сотрудники содействуют устройству в стационарные организации социального обслуживания.

По данным департамента, ежегодно учреждения регистрируют более двух тысяч обращений бездомных людей, включая повторные. Около 500 человек обращаются за временным местом пребывания. Всего в регионе для них предусмотрено 223 места.

В Тюмени поддержку оказывают Областной центр социальной адаптации и ресоциализации, Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» и общественная организация «Будущее начинается сейчас». Центр «Милосердие» также приглашает к сотрудничеству волонтеров и благотворителей.

Ранее siapress.ru рассказывал, как Тюменская область делилась опытом помощи людям, оставшимся без крова.