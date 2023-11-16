Появились подробности смертельного ДТП в Октябрьском районе Югры

Накануне, 15 ноября, на автодороге «Югра» Октябрьского района произошло ДТП с двумя смертями. Водитель «Нonda» и его 34-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до приезда скорой после столкновения с «КамАЗом», сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

«Около 8:10 на 183 км автодороги «Югра» Октябрьского района, 37-летний водитель «Нonda», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, не справился с управлением и допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «КамАЗ», под управлением 35-летнего мужчины», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали пять ДТП, в которых двое человек погибли, пятеро − получили травмы.