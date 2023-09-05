Полиция организовала проверку из-за стрельбы рядом с детсадом в Нефтеюганске

В Нефтеюганске полиция проводит проверку из-за стрельбы рядом с детским садом. Инцидент произошел в 8а микрорайоне, рядом с домом №26. Местные жители рассказали, что неизвестный мужчина стрелял из травматического пистолета по деревьям, одна из пуль попала в окно дома на четвертом этаже.

«Мужчина стрелял из травмата по деревьям позади дома, попал в окно, осталась вмятина. Чем думают такие люди?» – написал один из очевидцев в группе «Это Юганск, детка» в ВК.

Горожане добавили, что недалеко от места происшествия находится детский сад «Золушка».

«Сообщение из социальных сетей зарегистрировано, полиция будет проводить проверку», – сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО «Вестнику».