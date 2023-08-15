Школа на 1,1 тысячу учеников открывается в Нижневартовске

В Нижневартовске откроет свои двери новая школа в квартале №25. Учиться там будет 1 125 человек, площадь здания – 22 тысячи квадратных метров. Общественную приемку объекта, включенного в программу Команды Югры – «Карта развития Югры», – посетила губернатор Наталья Комарова.

Новая школа поделена на четыре блок-секции с бассейном, спортивными, хореографическим, актовым залами, практическими лабораториями, классами робототехники, музыки, столовой. Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, в школе также есть три зимних сада, а общая направленность обучения будет иметь экологический профиль.

«Образовательный процесс будет включать экологическое воспитание, осознанное, бережное отношение к окружающей среде, – комментирует директор образовательного учреждения Станислав Строчинский. – Чтобы школа стала действительно экошколой, мы разрабатываем программу развития до 2027 года. Она будет состоять из четырех подпрограмм: “Лидер”, “Виртуоз» ”, “Открытая школа” и “Экологическая программа и воспитание в “зеленой школе”».

В 2023-2024 году в рамках регионального проекта «Современная школа» пройдет строительство или реконструкция в 15 школах на 11,6 тысяч учеников. А только в 2022 году в Югре открыли свои двери шесть новых образовательных учреждений на 4,5 тысячи мест.