В Югре активно тушат 53 лесных пожаров

За прошедшие сутки огнеборцы Югры ликвидировали 17 лесных пожаров на площади 32 696,4 га. Причем возгорание на территории заповедника «Малая Сосьва» также удалось локализовать.

«По данным на 8:00, 12 августа в лесах Югры продолжаются работы по активному тушению 53 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, – 135 690 га), из них локализовано 33 лесных пожара на площади 95 5080,8 га. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики нет», – рассказали в телеграм-канале «Депнедра Югры».

Кроме того, вертолетная техника, самолеты Бе-200 произвели 62 слива воды, к местам пожаров доставили 627 тонны воды, отработали семь километров кромки возгораний. В округ прибыли 256 человек парашютно-десантной службы региональных авиабаз Авиалесоохраны России.

Сегодня в ходе авиапатрулирования специалисты дополнительно проверят 17 термоточек.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Югре зарегистрировали 70 лесных пожаров.