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Югорские врачи «собрали» мотоциклиста, серьезно пострадавшего в ДТП

Попавшего в ДТП мотоциклиста спасли в больнице Югорска

Югорские врачи «собрали» мотоциклиста, серьезно пострадавшего в ДТП
департамент здравоохранения ХМАО

Врачи Югорской городской больницы спасли мотоциклиста, получившего серьезные травмы в ДТП. Авария случилась месяц назад в ночное время в поселке Агириш. Байкера доставили в приемное отделение больницы с тяжелой черепно-мозговой травмой, множественными переломами лицевого скелета, переломом обеих костей голени и травматическим шоком, сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Медики выполнили хирургическую обработку ран лица и фиксацию переломов лицевых костей. После того, как состояние больного стабилизировалось, был выполнен остеосинтез перелома голени и нижней челюсти.

«На фоне проведенного лечения состояние больного стабилизировалось. Через месяц после удаления фиксирующих шин пациента выписали», - подытожили в депздраве.


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Сегодня в 14:08, просмотров: 34, комментариев: 0
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