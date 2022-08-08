Команда из Югры «Северяне» заняла призовое место на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН»

Команда «Северяне» из Нягани выиграла «Малый КиВиН в Темном» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». Об этом сообщает окружной оперативный штаб.

«Северяне» и финалистка шоу «Голос. Дети» София Олареско представили округ на берегу Балтийского моря в Светлогорске. Поздравляем ребят, желаем им успехов и новых покорений вершин!», - говорится в сообщении штаба.

Музыкальный фестиваль КВН «Голосящий КиВиН 2022» проходил в Светлогорске Калининградской области. В нем также приняла участие команда «ИП Бондарев» из Надыма.