Теплоход «Северная сказка» запустят между Ямалом, Югрой и Тюменской областью

Между Ямалом, Югрой и Тюменской областью в 2023 году запустят теплоход «Северная сказка» компании «Созвездие». Он будет ходить по Оби и Иртышу. Планируется, что в период с 23 мая по 31 августа судно сделает 10 круизов по маршруту Сургут – Салехард – Ханты-Мансийск – Тобольск.

Приобрести тур на круиз на будущий год можно уже сейчас. Минимальная стоимость билета на двоих составляет 115 тыс. рублей.

1 августа теплоход отправился в финальный рейс по северо-западной части России, после чего переместится в Салехард. По пути на Ямал «Северной сказке» придется преодолеть Белое, Баренцево, Карское моря и Обскую губу, сообщается в группе компании «Созвездие» в соцсети «ВКонтакте».