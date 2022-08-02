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На югорчанина завели уголовное дело за взятку дорожному инспектору

Югорчанин попытался откупиться от дорожного инспектора и стал фигурантом уголовного дела

На югорчанина завели уголовное дело за взятку дорожному инспектору
СУ СКР по ХМАО

В Нефтеюганском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в даче мелкой взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел ночью 29 июля в районе 726 километра дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого вез грузы без товарно-сопроводительных документов.

«Желая избежать наказания, подозреваемый, несмотря на возражения и предупреждения о недопустимости подкупа, передал сотруднику полиции в качестве взятки 10 тысяч рублей, положив их в перчаточный ящик патрульного автомобиля», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 102, комментариев: 0
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