Мальчик утонул в Советском районе – это третий трагический случай за выходные в Югре

В Советском районе ХМАО накануне, 10 июля, утонул 8-летний мальчик. Это третий трагический случай за минувшие выходные в ХМАО.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, ребенок купался в озере Окунево рядом с поселком Пионерский.

«В 16:33 поступило сообщение, что на озере Окунево в Советском районе захлебнулся ребенок, очевидцы пытались оказать первую помощь своими силами. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Реанимация результатов не принесла, ребенок 2013 г.р. погиб». – сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.

Предварительно установлено, что мальчик находился с матерью на базе отдыха у водоема. Женщина на некоторое время отъехала и оставила ребенка под присмотром подруг.

По факту гибели мальчика по поручению окружного прокурора Евгения Ботвинкина проводится проверка. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 июля, в ХМАО утонули двое детей - мальчики 13 и 6 лет. Первая трагедия произошла на карьере в Лангепасе, где отдыхали подростки. Ребенок помладше утонул в озере на базе отдыха «Ольгино» в Нижневартовском районе.

Югорские спасатели напомнили правила безопасного поведения, чтобы отдых у воды не превратился в трагедию.