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За прошлую неделю в Югре потушили восемь природных пожаров

Шесть природных пожаров в Югре произошли по вине людей

За прошлую неделю в Югре потушили восемь природных пожаров
Фото: pexels.com

За минувшую неделю в Югре ликвидировали восемь природных пожаров, шесть из них произошли по вине человека. Три возгорания произошло в лесном массиве на площади 63 гектара, остальные пят пожаров – ландшафтные, на площади 161 гектар. Информация об этом появилась в социальных сетях департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«В шести случаях причиной возгорания стало несоблюдения правил пожарной безопасности на природе местного населения. Два пожара возникло из-за гроз», — прокомментировали в ведомстве.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 49, комментариев: 0
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