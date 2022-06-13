Шесть природных пожаров в Югре произошли по вине людей

За минувшую неделю в Югре ликвидировали восемь природных пожаров, шесть из них произошли по вине человека. Три возгорания произошло в лесном массиве на площади 63 гектара, остальные пят пожаров – ландшафтные, на площади 161 гектар. Информация об этом появилась в социальных сетях департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«В шести случаях причиной возгорания стало несоблюдения правил пожарной безопасности на природе местного населения. Два пожара возникло из-за гроз», — прокомментировали в ведомстве.