Важнейшие изменения, которые коснутся школьников Югры в новом учебном году

Новый учебный год принесет школам очередной пакет изменений. Но далеко не каждое из них заметят дети и родители: значительная часть новых правил касается работы директоров, учителей и образовательных программ. В нашем обзоре — что действительно стоит знать семьям перед началом 2026/27 учебного года.

Оценки за поведение

С 1 сентября федеральные правила позволяют школам выставлять ученикам оценки за поведение. Предусмотрены три варианта: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Однако есть важный нюанс: в 2026/27 учебном году система еще проходит апробацию. В каждом регионе в эксперименте должны участвовать не менее десяти школ, а оценивать предполагается учеников со 2-го по 8-й класс.

Оценку будет выставлять классный руководитель по итогам четверти или триместра и учебного года с учетом информации от других педагогов. Причем она существует отдельно от обычных школьных отметок: не влияет на текущую успеваемость, промежуточную аттестацию и допуск к государственной итоговой аттестации.

Югра к эксперименту присоединяется именно в этом учебном году. Например, в Сургуте оценки за поведение будут апробировать школа №8, школа №46, гимназия имени Фармана Салманова и Сургутский естественно-научный лицей. Всего, по данным местных властей, в эксперименте участвуют три муниципалитета округа.

Для родителей учеников остальных школ принципиально ничего пока не меняется. Общероссийское внедрение этой модели Минпросвещения планирует уже с 2027/28 учебного года.

Меньше иностранного языка

С 1 сентября для 5-го класса федеральная программа предусматривает 68 часов иностранного языка за учебный год — в среднем два урока в неделю. Речь идет об английском, немецком, французском, испанском или китайском языке. Но здесь тоже есть нюанс — шестые и седьмые классы в 2026/27 учебном году пока сохраняют по три часа иностранного языка в неделю. До двух часов их нагрузка должна уменьшиться только с 1 сентября 2027 года. В 8-м и 9-м классах остаются три урока иностранного языка в неделю.

Новый предмет (но не сразу)

В федеральную программу вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», или ДНКР. Вопреки формулировке «новый предмет с 1 сентября», которую можно встретить в различных подборках, пятиклассники начнут изучать его только со второго полугодия наступающего учебного года. На него выделено 17 часов.

Курс посвящен традиционным российским духовно-нравственным ценностям, истории и культуре страны, в том числе через изучение биографий государственных и общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и других исторических фигур.

Шестые и седьмые классы подключатся к этому предмету уже с 2027/28 учебного года — по 34 часа в год.

Профориентация станет более «югорской»

Изменится и знакомый школьникам 6–11-х классов курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты». С нового учебного года региональная часть курса становится обязательной. Не менее восьми занятий должны быть посвящены экономике конкретного региона, его ведущим предприятиям, востребованным профессиям и возможностям дальнейшего обучения и работы.

Для школьника Югры это означает, что профориентация должна стать менее абстрактной: часть занятий будет непосредственно связана с экономикой округа, местными работодателями и профессиями, которые востребованы именно здесь.

«Макс» в школах

В Югре начинают интегрировать школьные сервисы с национальным мессенджером MAX. В частности, родители смогут получать уведомление после того, как ребенок прошел через школьный турникет. Там же предполагается сообщать о пропусках занятий, оценках и домашних заданиях. Однако сервис запускается не одновременно во всем округе. Первыми уведомления смогут получать родители школьников Ханты-Мансийска и еще ряда муниципалитетов, после чего систему планируют распространить на всю Югру. Поэтому родителям стоит уточнить в своей школе, подключена ли она к новому сервису и потребуется ли для этого дополнительная настройка.