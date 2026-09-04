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​На трех улицах Сургута проведут обрезку деревьев

Осенью в Сургуте уберут больные деревья и высадят новые

​На трех улицах Сургута проведут обрезку деревьев
Фото: siapress.ru

В Сургуте продолжается обрезка и удаление больных и поврежденных деревьев. До конца сезона специалисты планируют провести работы еще на нескольких городских улицах, после чего начнется традиционная осенняя высадка. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

По ее словам, удаление деревьев нередко вызывает вопросы у сургутян. Особенно это касается внешне здоровых крупных тополей и ив. Однако внутри такие деревья могут быть сильно повреждены.

«У них очень хрупкая древесина, внутри они гнилые. И очень опасно их оставлять вблизи пешеходных дорожек. Надо к этому относиться с пониманием. Сухие, больные деревья убирали и будем убирать. Но взамен в осенний период всегда высаживаем новые», – объяснила Николаенко.

В этом году работы еще не завершены. В планах – улица Геологическая, проспект Комсомольский и улица Профсоюзов. По словам руководителя учреждения, на этих территориях много деревьев с загущенными кронами.

После обрезки город перейдет к осенним посадкам. Они традиционно начнутся в конце сентября – начале октября.

Новые деревья и кустарники появятся в том числе в недавно обновленном сквере Дружбы народов. Там планируют высадить ели, рябины, черемуху и сирень.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 255, комментариев: 0
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