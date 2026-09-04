В Югре стартовала кампания по вакцинации против гриппа, медицинские организации региона уже получили необходимые препараты и готовы проводить иммунизацию населения. Об этом сообщает Роспотребнадзор Югры. Старт кампании 2 сентября на Восточном экономическом форуме объявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова. В регион поступили четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри», а также трехвалентные «Совигрипп» и «Флю-М».

В Роспотребнадзоре напоминают, что грипп относится к высокозаразным заболеваниям и может приводить к серьезным осложнениям. Вакцинация снижает риск заражения и тяжелого течения болезни, а также помогает формировать коллективный иммунитет.

В первую очередь привиться рекомендуют детям от шести месяцев, школьникам и студентам, работникам социальной сферы, образования, медицины, торговли и транспорта. В числе приоритетных категорий также беременные женщины, люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями.

Вакцинацию могут проводить и в выездном формате. Работодателям рекомендуют заранее направлять списки сотрудников в прививочные кабинеты и согласовывать приезд медицинской бригады.

Вакцинация против гриппа в Югре продлится до конца ноября. Медики напоминают: прививка формирует иммунитет на срок не менее года и снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений.