Сургут изменит правила бесплатного проезда пенсионеров на дачных автобусах

В Сургуте меняются правила бесплатного проезда пенсионеров на дачных автобусных маршрутах. Соответствующее постановление подписал глава города Максим Слепов, сообщает паблик «Общественный транспорт Сургута».

С 1 мая по 30 сентября 2026 года действует переходный период. Для бесплатной поездки пенсионер может предъявить социальную транспортную или банковскую карту вместе с паспортом. Также пока сохраняется возможность проезда по пенсионному удостоверению и паспорту.

С 1 мая 2027 года для получения льготы потребуется электронный проездной документ и паспорт. Оформить социальную транспортную карту можно через МФЦ. Право на бесплатный проезд сохраняется как у работающих, так и у неработающих пенсионеров.

Льгота действует на 11 маршрутах до товариществ «Магистраль», «Прибрежный», «Чернореченский», «Виктория», «Солнечный», «Ветеран», «Север», «Черемушки», «Старожил-1», кооператива «Железнодорожник» и дачного кооператива «Сургутское».