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​В СМИ писали о нарушениях при строительстве набережной Кривули в Сургуте. Что подтвердилось и как дела обстоят сейчас

Счетная палата раскрыла подробности проверки набережной Кривули в Сургуте

​В СМИ писали о нарушениях при строительстве набережной Кривули в Сургуте. Что подтвердилось и как дела обстоят сейчас
Фото: Максим Слепов / t.me

Набережная Кривули в Сургуте возле будущего научно-технологического центра готова более чем на 83%. Завершить строительство планируют до конца 2026 года. При этом, как ранее сообщали местные СМИ, проверка Счетной палаты Югры выявила на объекте ряд нарушений − от финансирования до строительства. Ведомство в ответ на запрос СИА-ПРЕСС объяснило, в чем были проблемы и какие меры по итогам проверки приняли сургутские власти.

Что нашли

Счетная палата Югры проверяла стройку за период с 2022 года по I квартал 2024 года. Что она выявила:

1. Подрядчик (ООО СК «ЮВиС») начал строительство набережной без разрешения на строительство. Управление капитального строительства Сургута (далее – УКС) также не направило в Жилстройнадзор Югры извещение о начале работ, из-за чего государственные органы процесс стройки не контролировали.

2. В 2022 и 2023 годах из бюджета региона Сургуту предоставили 2,4 млрд рублей на строительство объекта, хотя утвержденной проектной документации на тот момент не было. Кроме того, до начала финансирования Природнадзор Югры совместно с городской администрацией не провели проверку эффективности использования бюджетных средств.

3. При расчете начальной цены контракта УКС увеличило срок выполнения работ и применило дополнительные индексы-дефляторы (их используют для пересчета цен из одного периода в другой с учетом инфляции). Счетная палата считает, что это привело к завышению начальной цены на 83,2 млн рублей, а цены заключенного контракта − на 53,9 млн рублей.

4. УКС изменило условия контракта и увеличило аванс до 50% − на 237,3 млн рублей. Счетная палата сочла такое решение необоснованным, поскольку необходимых оснований и документов не было. Также был изменен порядок оплаты работ.

5. Подрядчик нарушил сроки выполнения 12 этапов работ, однако УКС не направило ему требование об уплате неустойки.

Что сделали после проверки

Счетная палата сообщила, что реакция на проверку пришла в установленные сроки. В частности, власти Сургута утвердили проектную документация и получили разрешение на строительство. УКС направило подрядчику требование об уплате неустойки за нарушение сроков.

Кроме того, по результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлекли трех должностных лиц УКС Сургута. В отношении руководителя Природнадзора Югры было вынесено административное предупреждение.

При этом в Счетной палате сообщили, что оснований для передачи материалов в правоохранительные органы нет.

Ответ администрации

В администрации Сургута в свою очередь заявили, что замечания Счетной палаты устранили, а меры контроля усилили.

«Нарушений, которые могли бы повлиять на безопасность или качество объектов, в ходе текущего контроля не зафиксировано; акты промежуточных приемок имеются в распоряжении надзорных органов», − утверждают в мэрии.

Кроме того, администрация дала пояснение и по поводу стоимости и сроков строительства. Там заявили, что начальная цена контракта была рассчитана на основании заключения Главгосэкспертизы и по методике Минстроя. В ходе работ потребовалось дополнительно усилить железобетонные конструкции, поэтому стоимость увеличили в пределах разрешенных законом 10%.

Сроки строительства действительно переносились. В администрации это объяснили высоким уровнем воды в реке во время гидротехнических работ и срывами обязательств со стороны субподрядчиков, которые занимались инженерными коммуникациями. С недобросовестными подрядчиками мэрия разбирается через суд.

Что сейчас с набережной

Сейчас строительная готовность набережной Кривули превышает 83%. Как рассказали СИА-ПРЕСС в администрации, до конца 2026 года планируется завершить устройство двух амфитеатров, гранитное покрытие, асфальтирование, укладку резиновой крошки и благоустройство прилегающей территории. Гранитное покрытие выполнено уже на 91%.

При этом открыть набережную пока нельзя: необходимо закончить и подключить инженерные коммуникации. Ранее глава Сургута Максим Слепов сообщал, что из семи контрактов на инфраструктуру НТЦ пять подрядчики не выполнили в срок, из-за чего часть работ пришлось организовывать заново.


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