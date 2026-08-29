Фестиваль «Югра вместе!» пройдет во всех муниципалитетах округа

В сентябре во всех муниципалитетах Югры пройдет фестиваль «Югра вместе!». Его посвятят Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Организатором выступает АНО «Дом народов Югры» по инициативе Ассамблеи народов России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Программа фестиваля объединит несколько направлений: образование, культуру, спорт, здоровье и экологию. Для любителей активного образа жизни проведут «Битву характеров. Будь первым», а детские, молодежные, семейные и ветеранские коллективы смогут принять участие в конкурсе «Битва хоров. Голоса поколений».

Гостей также ждет гастрономическая программа с блюдами народов России, традиционной кухней ханты и манси и продукцией местных производителей. На открытых площадках будет работать полевая кухня.

Еще одной площадкой станет ярмарка местных производителей. Там можно будет приобрести сувениры, изделия ручной работы и сельскохозяйственную продукцию, а также принять участие в мастер-классах.

Для жителей округа подготовили викторину об истории Югры. Отвечать на вопросы можно всей семьей, а вот участвовать в розыгрыше призов после активации QR-кода смогут только совершеннолетние. В призовом фонде – более 7 тысяч призов.

Отдельный блок программы посвятят экологии. Участники будут проводить субботники, высаживать деревья, собирать вторсырье и использованные батарейки. Также запланированы экологические лекции и мастер-классы.

Организаторы пока не раскрывают всю программу. Известно, что в одном из городов округа пройдет концерт с участием звезд российской эстрады, однако имена артистов пока держат в секрете.

Следить за программой фестиваля можно на портале «югравместе.рф». С помощью навигации на сайте жители смогут выбрать свой город или район и узнать о мероприятиях, которые пройдут рядом с ними.