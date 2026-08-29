Сургутский театр готовится к открытию нового сезона

Сургутский театр готовится к открытию нового, 27-го творческого сезона. Первые спектакли пройдут 11-13 сентября на камерных площадках. Зрителям старше 16 лет покажут моноспектакль «Сама. Коко Шанель» с Дарьей Дзюненко и сценическое прочтение повести Эрнеста Хэмингуэя «Старик и море», которое станет режиссерским дебютом Виталия Шемякова.

«Капитальный ремонт в стенах театра продолжается, и в очередном творческом сезоне мы снова творим на сторонних сценах. Театр благодарен руководству всех городских сценических площадок, которые предоставляются для наших показов. Если планы не нарушатся, то это последний сезон, когда мы играем вне родных стен. Как и раньше, сделаем это со всем старанием и вдохновением», – подчеркнула директор театра Светлана Астраханцева.

Через неделю после открытия театр представит сразу несколько спектаклей. В программе — мюзиклы «Молодость» (12+) и «Пиноккио» (6+), который вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска», а также комедия «Чайка» (16+). Все эти постановки доступны по «Пушкинской карте».

В конце сентября Сургутский театр примет гостей из Саранска. С 25 по 27 сентября на сцене Сургутской филармонии в рамках «Больших гастролей» выступит Государственный русский драматический театр Республики Мордовия. Зрителям представят спектакли «Весы» (18+) по пьесе Евгения Гришковца, «Поминальная молитва» (12+) по пьесе Григория Горина и семейный спектакль «День числа Пи» (12+) по книге Нины Дашевской.

В новом сезоне Сургутский театр также готовит несколько премьер. Осенью молодой петербургский режиссер Константин Соя поставит «Рыбье царство» по произведениям Михаила Салтыкова-Щедрина. К Новому году планируют вернуть в репертуар музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города», а весной режиссер Александр Фокеев и балетмейстер Алена Дудникова представят музыкальный спектакль-праздник. Кроме того, в репертуаре появится постановка на производственную тему, вдохновленная юбилеем «Газпром трансгаз Сургут».

В 27-м сезоне продолжится показ трагикомедии «Калина красная» (16+) по киноповести Василия Шукшина. Премьеру спектакля режиссера Ивана Миневцева театр впервые показал в конце июня. Ближайшие показы пройдут 27 октября в рамках фестиваля искусств «60 параллель» и 17 ноября на большой сцене Дворца искусств «Нефтяник».

Актеры Сургутского театра отправятся и на гастроли. В сентябре они выступят в Тобольске со спектаклями «ОНЕГИН» и «Вперед, в 90-е», а в октябре представят «Пиноккио» и «Идиота» на сцене Минского ТЮЗа в Белоруссии.