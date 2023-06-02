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Около 53 млн рублей выделили на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Сургуте

В Сургуте продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы

Около 53 млн рублей выделили на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Сургуте
Фото: pixabay.com

Четвертый этап внедрения интеллектуальной транспортной систему начался в Сургуте. На это из федерального бюджета в 2023 году выделили почти 53 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительство Югры.

«В его рамках планируется модернизировать систему метеомониторинга, дооснастить ее датчиками состояния дорожного полотна, внедрить подсистему ДТП и ЧС, позволяющую выявлять дорожные события для оперативного принятия решений, а также интегрировать существующие комплексы видеонаблюдения − около 300 камер», − говорится в сообщении.

Напоминаем, работы по автоматизации процессов управления дорожным движением в Сургуте ведутся с 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в прошлом году было установлено программное обеспечение для четырех городских подсистем: центра управления общественным транспортом, диспетчеризации управления службы содержания дорог, мониторинга параметров транспортных потоков и подсистемы светофорного управления.

Кроме того, ранее появились системы управления «умными» остановками, единый транспортный портал и приложение для мобильных устройств для отслеживания общественного транспорта и планирования поездок. А также специальный модуль управления, чтобы мониторить дорожные работы в Сургуте.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 121, комментариев: 0
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