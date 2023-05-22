В Сургуте запущена новая маршрутная сеть общественного транспорта

Эпохальное событие случилось в Сургуте – впервые в истории города была масштабно перестроена и запущена в обновленном виде маршрутная сеть общественного транспорта. Случилось это 20 мая. Изначально предполагалась дата 1 мая, дополнительные три недели использовали для более тщательной отработки пожеланий горожан.

Редко когда подобные большие перемены происходят без сбоев. «В первые два дня возникли технические сложности с приложением, отображающим новые схемы движения автобусов. Это произошло по причине конфликта двух программ. Меры по исправлению ситуации приняты. В ближайшие сутки технический сбой будет устранен полностью», – рассказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства (ДГХ) Рустам Гильманов.

Тем не менее, главное, что теперь системой муниципального общественного транспорта охвачен весь Сургут, а не только те его части, что были построены к началу 2000-х годов. Раньше в городе было 33 маршрута с регулируемым тарифом, многие из которых дублировали друг друга, из-за чего автобусы ходили полупустыми, в то время, как в другие районы никто, кроме маршруток, никогда не заезжал. Теперь в Сургуте 28 маршрутов, которые были разработаны проектной организацией и прошли серьезное общественное обсуждение.

Только с момента анонса этой реформы в ДГХ поступило более 800 обращений через социальные сети и 1,5 тысяч звонков от граждан с вопросами, пожеланиями и предложениями. Также городская администрация по своей инициативе провела большой опрос родителей об их маршрутах от дома до школы и детского сада. В нем приняли участие около 40 тысяч человек, в итоге выяснилось, что примерно 10 тысяч детей в Сургуте регулярно пользуются общественным транспортом. Собранные в ходе исследования логистические данные в ДГХ используют для дальнейших изменений в маршрутной сети города.

Когда стало понятно, что тема важная и требует тщательного внимания, глава Сургута распорядился создать специальную комиссию по рассмотрению обращений о текущей транспортной реформе. По итогам ее работы были скорректированы четыре дачных (110, 111, 113 и 114) и десять городских (10, 13, 22, 32, 36, 43, 49, 61, 68, 99) маршрутов. «Ясно, что у горожан возникает много вопросов. С ними продолжает работать и помогать находить маршруты, чтобы оптимально добраться до места назначения, центр приема обращений граждан», – рассказала заместитель директора ДГХ Анна Коршунова.

Разумеется, процесс сбора мнений горожан не прервался, а, можно сказать, вошел в основную фазу. Теперь, когда новую маршрутную сеть можно потестировать не умозрительно, а в реальной жизни, кол-центр работает в еще более напряженном графике – с 20 мая он принимает звонки с 6 до 22 часов, звонить можно по телефонам 8-800-200-64-31, (3462) 55-00-31. Если вы еще не видели новую маршрутную сеть или хотите попробовать, как сейчас работает система – это можно сделать на сайте администрации города в разделе «Общественный транспорт с 20 мая 2023 года» или в приложении «Умный транспорт».

И не забывайте о важнейшей новации, которая также вступила в силу 20 мая – пересадочный тариф. Это значит, что после оплаты проезда в автобусе через валидатор у пассажира будет 45 минут, чтобы еще сколько нужно раз пересесть на другой автобус – каждая новая поездка в этом случае будет бесплатной. Только не забывайте прикладывать карту к валидатору в каждом автобусе – иначе будут вопросы от контролеров.

Итак, в эти дни новая схема общественного транспорта проходит обкатку на практике, после чего городская власть, депутаты и общественники оценят происходящее и будут обсуждать возможные корректировки. «Пока это проект. Задача депутатского корпуса – посмотреть, насколько это будет эффективно и удобно для горожан, – отметил депутат думы города Богдан Гужва. – Самое замечательное, система способна меняться. Рабочая группа будет действовать на постоянной основе. Уже в июне появится обратная связь по реально действующим маршрутам, и мы будем совместно с администрацией реагировать на запросы наших граждан».

При поддержке администрации Сургута