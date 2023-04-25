В Сургуте продолжают корректировать маршрутную сеть автобусов

В Сургуте приближается дата, когда в городе должна заработать обновленная маршрутная сеть общественного транспорта. Весь предыдущий месяц был наполнен общественным и экспертным обсуждением новой схемы движения автобусов. Разговор об этом состоялся и в Думе Сургута.

Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев рассказал парламентариям о проведенной работе. В феврале-марте 2022 года компания-подрядчик по разработке новой маршрутной сети провела большое исследование. Ее представители изучили динамику 2 345 рейсов в 93 городских автобусов, а также выгрузили «Цифровой след» сургутян по большим данным сотовых компаний. Благодаря этому появилось базовое понимание – в каких транспортных потоках регулярно перемещаются жители города, и как это соотносится с загруженностью и эффективностью маршрутной сети. На этой базе была построена новая схема. «Главная задача – эффективно настроить движение маршрутов исходя из реальных потребностей и экономической целесообразности», – подчеркнул Кирилл Киселев.

Из 40 действующих маршрутов разработчики предложили оставить 28, из них 18 – откорректированные старые, а также 10 совершенно новых. Важным нововведением стало также появление «пересадочного тарифа» – в течение 45 минут после оплаты проезда в одном автобусе пассажир может зайти в другой автобус и ехать на нем бесплатно до конца пути. Впрочем, это не окончательное решение – если практика потребует, время пересадочного тарифа можно будет увеличить, отметил директор ДГХ.

В начале апреля новая маршрутная сеть была презентована широкой общественности, тогда же администрация Сургута открыла «горячую линию» и начала сбор вопросов и предложений, на основании которых часть маршрутов попала под корректировку. Менее чем за месяц от сургутян поступило более 1,6 тысячи обращений, часть которых была предметной и конструктивной, часть – выражением недовольства, зачастую без конкретизации проблемы.

Для систематизации, анализа и принятия решений относительно новой схемы движения автобусов было поручено специально созданной в администрации Сургута комиссии. В настоящий момент она уже приняла решения по изменению четырех дачных и восьми городских маршрутов. «Корректировка новой сети будет гибкой и последовательной. Сначала мы ее запустим, оценим эффективность, проанализируем и в необходимой части, выявленной по результатам анализа, подкорректируем», – рассказал Кирилл Киселев.

«Мы внесли корректировки в маршруты №№10, 13, 22, 43, 49, 23, 68, 99, в настоящий момент находится на рассмотрении маршрут №61. Все это происходит после обращений граждан, особенно коллективных запросов, которых было достаточно много, и рассматривали мы их в первую очередь. Например, большой коллективный запрос был по маршруту №99, и мы пошли навстречу жителям», – рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«Принципы, которыми руководствовались разработчики, имеют здравый характер. Это социальная нацеленность оптимизации: больший охват микрорайонов, отсутствие дублирования, пересадочный тариф, – поделился мнением депутат думы города Богдан Гужва. – Пока очень хорошая идея. Более полную оценку можно будет дать по истечении полугода работы сети. Схема живая. Каждое обращение рассматривается. Все понимают, что она ещё подлежит изменениям».

На вопрос об удобстве функционирования пересадочной модели общественного транспорта в зимнее время, когда дожидаться пересадки придется на морозе, Гужва отметил: «В местах, где людям предстоит пересаживаться, следует предусматривать теплые остановки. Вообще мы в Сургуте идем по этому пути повсеместно, и холодных остановочных павильонов у нас в перспективе нескольких лет не останется, но в первую очередь требуется переоборудовать те, где запланированы пересадки».

В следующий раз вернуться к обсуждению вопроса о новой маршрутной сети и ее эффективности депутаты решили в июне. Ознакомиться с новой транспортной схемой и рассчитать свои маршруты можно на главной странице официального портала администрации города в разделе «Общественный транспорт с 1 мая 2023 года» и приложении «Умный транспорт» для мобильных телефонов.

При поддержке администрации Сургута