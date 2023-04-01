Югорчанин украл у собутыльника 18 тысяч, надеясь, что тот не вспомнит

Житель поселка Федоровский два дня воровал деньги своего друга. Злоумышленник рассказал, что они с пострадавшим в течение всего этого времени распивали спиртные напитки. Несколько раз он предлагал сходить за алкоголем и закусками и переводил деньги со счета собутыльника на свой, похитив таким образом более 18 тысяч. Мужчина надеялся, что друг не вспомнит про перевод денег в силу алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение нарушений общественного порядка.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в ОМВД России по Сургутскому району.