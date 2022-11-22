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На Барсовой горе торжественно открыли туристическую тропу «ЧелоВечность»

Третий и второй этап культурно-археологического кластера в Сургутском районе завершат в 2023 году

На Барсовой горе торжественно открыли туристическую тропу «ЧелоВечность»
Фото: admsr.ru

В Сургутском районе открыли туристическую тропу «ЧелоВечность», проходящую через 32 объекта культурно-археологического наследия. На торжественной церемонии открытия глава Сургутского района подписал и передал памятную капсулу с посланием для потомков директору научно-производственного центра «Барсова гора» в качестве первого экспоната будущего музея. Он поблагодарил коллег за отличную работу и подтвердил, что открытие тропы – это только начало масштабного проекта.

«Два с половиной километра – 75 млн рублей. Это только начало. Главное насыщение будет в следующем году со вторым этапом, приступим к строительству музейного комплекса несмотря на все сложности. Место уникальное, не по праву забытое. Это только начало грандиозного проекта. Пока проект полностью финансируется из средств местного бюджета, но очень надеюсь, что объект появится в окружной программе финансирования», – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Курируют реализацию проекта управление культуры администрации Сургутского района и научно-производственный центр «Барсова Гора». На данный момент подрядчик проложил тропиночную сеть, установил систему освещения и обустроил 15 природных и археологических локаций. Кроме того, пешеходные дорожки обладают высокой экологичностью. Из бюджета Сургутского района на завершение работ по благоустройству тропы будет направлено – 98 548 027 рублей.

Общая протяженность маршрута составит около пяти километров – он объединит 38 тематических локаций и две смотровые площадки, благодаря которым гости района смогут подробнее узнать о Барсовой Горе, представителях древнейшей флоры и фауны, бытом предков эпохи камня, бронзы, железа и средневековья.

Реализация II и III этапов благоустройства тропы планируется к завершению в следующем году и включает в себя обустройство тропиночной сети общей протяжённостью порядка 1,5 км, устройство 16 природных и археологических локаций (две из них будут представлены смотровыми площадками), установку мультимедийного презентационного оборудования в виде интерактивных биноклей и сенсорных киосков. Функциональной и смысловой доминантой масштабного туристического комплекса должен стать Музей «Барсова Гора» площадью более 1600 кв. м. и фондохранилище.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 32, комментариев: 0
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