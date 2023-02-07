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​В Ханты-Мансийске откроется легкоатлетический манеж

Универсальный спорткомплекс для легкоатлетов появится в Ханты-Мансийске в 2024 году

​В Ханты-Мансийске откроется легкоатлетический манеж
Фото: pixabay

В Ханты-Мансийске в 2024 году откроется легкоатлетический манеж - единственный универсальный объект в Югре для занятия легкой атлетикой. Об этом сообщает ЮграМегаСпорт.

Спортивные объекты возведут около Иртыша. «Изначально они были запланированы под шахматную олимпиаду, но со временем и с учетом пожелания людей было принято решение о строительстве легкоатлетического манежа», – рассказал директор окружного департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

Легкоатлетический манеж в Ханты-Мансийске будет единственным подобным сооружением в ХМАО, отмечает издание. Раньше манеж работал в Сургуте, но в прошлом году там обнаружили дефекты несущих конструкций, и объект закрыли.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 36, комментариев: 0
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