Подросток брызнул из перцового баллончика в лицо инспектору ДПС в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске поздним вечером произошел конфликт между полицейскими и одной из семей, в ходе пошел перцовый баллончик. Инцидент прокомментировали в УМВД по ХМАО.

По данным полиции, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 27-летнего водителя. Поводом послужили каркасные сетки, установленные на стеклах машины в нарушение требований ПДД.

От водителя потребовали документы, но тот отказался их показывать, позвонив вместо этого родственникам. На место приехали отец и 17-летний брат правонарушителя.

«Пытаясь уйти от административной ответственности, молодой человек попытался спрятать снятые им сетки под автомобиль отца, который в свою очередь начал оказывать сопротивление полицейским и создал конфликтную ситуацию. В этот момент несовершеннолетний брат брызнул в лицо сотруднику ГИБДД из перцового баллончика», - рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого на 27-летнего водителя составили административный протокол, а его 47-летнего отца поместили в спецпомещение для задержанных лиц.

«По факту применения насилия 17-летним подростком в отношении представителя власти собранные материалы для принятия решения в установленном законом порядке направлены в следственные органы», - добавили в УМВД по ХМАО.