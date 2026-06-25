Россияне стали на 40% чаще пользоваться медсервисами в банковских приложениях

На фоне роста конкуренции за клиента российские банки всё активнее развивают нефинансовые сервисы. По данным исследования Frank RG, в 2025-2026 годах доля россиян, регулярно пользующихся небанковскими услугами через приложения банков, выросла на 25-30%. Наибольший прирост показали медицинские и страховые сервисы: их востребованность увеличилась почти на 40%.

Например, ВТБ запустил программу «Аптека и здоровье», которая позволяет компенсировать часть трат на лекарства и даёт доступ к ряду медицинских услуг. Актуальность такого решения подтверждает общая динамика трат на медикаменты: за первые пять месяцев 2026 года расходы клиентов банка на лекарства превысили 74 млрд рублей — это на 21% больше, чем годом ранее. Число транзакций в аптеках за тот же период приблизилось к 80 млн (рост на 9%), а средний чек увеличился на 11% и достиг 931 рубля.

Эксперты отмечают, что подобные решения отражают общий тренд: страховые и медицинские сервисы всё чаще становятся частью экосистем. Цель банков — стать «одним окном», чтобы в одном приложении можно было не только оплатить услугу, но и получить её: записаться к врачу, оформить страховку, организовать путешествие, решить бытовой вопрос. По данным исследований рынка, не в столь далеком будущем можно ожидать появления решений для управления домашним хозяйством, поддержки в карьерном росте и образовательных программ с элементами геймификации.