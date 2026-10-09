В думе Югры рассказали об изменениях социальных выплат семьям в Югре

В Югре изменили условия социальной поддержки многодетных семей и предусмотрели выплаты детям, которые воспитывались в приемных семьях и продолжают учиться, до 23 лет. Об этом заместитель председателя Думы Югры Наталья Западнова рассказала на пресс-конференции по итогам второго заседания окружного парламента восьмого созыва.

По словам депутата, для многодетных семей ввели ценз оседлости и требования к гражданству. Она пояснила, что если один из детей не является гражданином России, помощь на него не предоставляют.

Отдельные поправки связаны с участием Югры в пилотном проекте по назначению единого пособия. Наталья Западнова сообщила, что с 21 января 2027 года соответствующие правила распространят на всю страну. «Они предполагают, что либо сам гражданин, либо банки, в которых он обслуживается, должны будут предоставить информацию о счетах, которые есть в той или иной семье, для того, чтобы назначить единое пособие, которое получают те, у кого недостаточен прожиточный минимум», — пояснила заместитель председателя Думы. Речь идет об истории поступлений денег на счета членов семьи, претендующих на пособие, за год, предшествующий заявлению.

Парламентарий также связала корректировку окружных законов с изменениями федеральной миграционной политики.

«Я хочу обратить внимание на то, что за последний год у нас все, что касается миграционной политики, было очень сильно изменено Государственной Думой. То есть либеральность законов, которые регулируют миграционную политику, канула в лету. Было принято порядка 200 новых законов и внесены изменения в старые законы. В связи с этим наше законодательство тоже, естественно, приводится, в соответствие с федеральным», — заявила Наталья Западнова.

Ранее в Югре продлили сроки компенсации расходов на ЖКУ для многодетных семей. Поправки позволяют сохранять поддержку до 31 августа года, в котором старший ребенок завершил обучение в школе, колледже или вузе.