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Сдача новых дорожек в парке «За Саймой» перенесена на ноябрь из-за смены подрядчика

Новый подрядчик в срочном режиме завершает сеть дорожек в парке «За Саймой»

Сдача новых дорожек в парке «За Саймой» перенесена на ноябрь из-за смены подрядчика
Фото администрации Сургута

В парке «За Саймой» возобновили благоустройство двух участков дорожно-тропиночной сети. В ходе работ должна быть завершена сеть дорожек в центральной части парка, однако первоначальный график сорвался: с прежним подрядчиком расторгли контракт. Новая организация вышла на объект в конце августа — начале сентября и теперь готовит основание под плитку.

Речь идет об укладке дорожек общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу рассказал, что первый подрядчик начал завозить материалы и выполнять работы, но продвигался медленно. При проверках представители Администрации обнаружили нарушения: толщина слоев основания не соответствовала требованиям, как и схема укладки тротуарной плитки. Один и тот же участок пришлось переделывать дважды.

По словам директора «УКСа», далее на площадке уже не было достаточного количества рабочих и техники, чтобы наверстать отставание. Возможно, на темпы исполнения работ повлияло то, что контракт выиграла компания из Нижневартовска, и у нее могли быть логистические проблемы при исполнении обязательств в Сургуте. «Подрядчик не справился. Мы расторгли контракт в одностороннем порядке, занесли эту компанию в реестр недобросовестных поставщиков», — резюмировал Андрей Арменчу.

Новый контракт заключили с местной компанией, которая ранее работала с городом. Ее представитель Кирилл Максименко объяснил, что фирма участвовала еще в первоначальной закупке. После расторжения первого контракта заказчик предложил ей принять работы, и компания согласилась, оценив необходимый объем и свои возможности.

За прошедший месяц на участках демонтировали старое покрытие и распределили материалы по территории. Это позволит технике двигаться от середины парка к его краям, не повреждая готовое основание и уже уложенную плитку. Сейчас рабочие устанавливают бордюры и приступают к мощению. По словам Максименко, на объект доставлено около 80% предусмотренных контрактом материалов, оставшуюся часть ожидают в ближайшие дни. На двух этапах работают две бригады численностью от семи до двенадцати человек каждая. Контракт предусматривает устройство основания, бордюров и покрытия из плитки. Существующие фонари и камеры видеонаблюдения сохраняются. Дополнительные опоры или обновление светильников город рассматривает уже на следующие годы.

Готовность благоустройства на текущих участках в управлении капстроительства оценивают примерно в 15%. Основные работы рассчитывают завершить к середине ноября, хотя в зависимости от погоды срок может сдвинуться ближе к концу месяца. «Самое главное — это подготовить основание», — подчеркнул Андрей Арменчу. С наступлением холодов сложнее выполнять работы с бетоном и пескоцементной смесью. Песок должен быть сухим, а подготовленное основание необходимо вовремя закрывать или сразу укладывать на него плитку. Несмотря на эти ограничения, задача заказчика — закончить оба участка в нынешнем году. Гарантийный срок на работы подрядной организации составят пять лет.

Дорожки благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование идет из федерального, окружного и городского бюджетов. Эти объекты участвовали в голосовании и были поддержаны жителями города в 2025 году для благоустройства в 2026 года.

В парке есть и еще одна площадка, включенная в программу за счет экономии средств после закупок. Это дорожки в районе ботанического сада. Их строительная готовность, по словам Андрея Арменчу, превышает 70%, и этот участок рассчитывают открыть в ближайшее время.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 10:34, просмотров: 213, комментариев: 0
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