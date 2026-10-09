Дума Югры скорректировала бюджет 2026 года с дефицитом 94 млрд рублей

Дума Югры скорректировала доходы окружного бюджета до 411 млрд рублей, расходы — до 505 млрд рублей. Дефицит составил около 94 млрд рублей, сообщил председатель парламента Борис Хохряков на пресс-конференции по итогам второго заседания Думы восьмого созыва.

По словам спикера, за первое полугодие округ исполнил бюджет по доходам и расходам примерно на 50% годового плана, с небольшим превышением показателей прошлого года. Депутаты единогласно поддержали корректировки.

«Да, дефицит большой, но он связан с тем, что все направлено на то, чтобы все те социальные обязательства, которые бюджетом были предусмотрены, были выполнены. А они в течение года увеличиваются, потому что наш приоритет – это, конечно, в первую очередь помощь участникам специальной военной операции и членам их семей», — пояснил Борис Хохряков.

На пресс-конференции также обсудили изменения, которые предложил прокурор Югры. Они касаются подготовки земельных участков, бесплатно предоставляемых льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства. Помимо дорог и инженерных коммуникаций, власти должны обеспечить очистку территории от деревьев и кустарников.

«То есть, если там есть деревья, кустарники, то за счет муниципалитета или автономного округа этот участок должен быть полностью очищен», — уточнил председатель Думы.

Напомним, при первоначальном принятии бюджета Югры на 2026-2028 годы власти планировали доходы на 2026 год в размере 419,6 млрд рублей, расходы — 476,7 млрд рублей, а дефицит — 57,2 млрд рублей. Таким образом, нынешний показатель дефицита примерно на 36,8 млрд рублей выше первоначального.