Россияне чаще выбирают наличные для сбережений

В сентябре 2026 года наличные стали самым популярным способом хранения сбережений среди участников опроса инФОМ: их выбрали 38% респондентов. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование по заказу Банка России, за год показатель вырос на шесть процентных пунктов и достиг максимума с весны 2022 года.

Доля опрошенных, предпочитающих банковские счета, напротив, снизилась с 43% до 37%. Таким образом, наличные опередили этот способ сбережений на один процентный пункт.

Заместитель генерального директора «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова объяснила интерес к наличным желанием людей иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от банковских приложений и интернета. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов также связал изменения с усилением контроля за банковскими операциями и снижением ставок по вкладам.

Исследователи опросили 2019 человек в 100 населенных пунктах 54 регионов России. Интервью проходили лично по месту жительства. Выборка представляет население страны старше 18 лет.

Ранее siapress.ru сообщал, что жители Тюменской области, Югры и Ямала держали 350 млрд рублей на инвестиционных счетах. По данным на начало июля, объем средств на брокерских счетах и счетах доверительного управления вырос за год на 22%.