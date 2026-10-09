В Сургуте наградили педагогов и поблагодарили за успехи учеников

В Сургуте прошел торжественный вечер, посвященный Дню учителя и Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Педагогам вручили награды федерального, окружного и муниципального уровней. Поздравления принимали учителя, сотрудники детских садов и ветераны отрасли — люди, чья работа помогает детям раскрывать способности и выбирать свой путь.

Среди награждаемых — учитель русского языка школы №19 Татьяна Гронских. Она работает в школе 28 лет, а помимо преподавания занимается профсоюзной работой. На этот вечер педагог пришла за министерской почетной грамотой. Она рассказала за профессиональным признанием стоят творческая работа, достижения учеников на олимпиадах по русскому языку и литературе, а также поддержка родителей.

Для Татьяны Гронских награда — повод продолжать развиваться. Она намерена и дальше преподавать и работать профсоюзным лидером. «Стоять на месте мы, конечно, не будем», — сказала учитель.

Сегодня в сургутское образование ежегодно приходят около 150 молодых специалистов. Как рассказала директор департамента образования Ирина Замятина, всего педагогов с опытом работы до трех лет в системе около 500. Особую благодарность она адресовала ветеранам, которые помогают новичкам освоить профессию и передают им накопленное мастерство.

В школах и детских садах города трудятся более шести тысяч педагогических работников. Их награждают не только к профессиональным праздникам: признание заслуг проходит в течение всего года. Для муниципальных, региональных и федеральных наград предусмотрены свои требования, а важнейшим основанием становятся результаты работы с детьми.

«А в чем результат педагога? Это результаты наших детей», — отметила Ирина Замятина. Речь идет об итоговой аттестации, независимой оценке качества образования, победах и призовых местах школьников на олимпиадах и конкурсах. Именно эти достижения позволяют оценить труд учителя, который далеко не всегда виден за пределами класса.

На торжественном вечере о результатах сургутского образования говорила заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова. По приведенным ею данным, в этом году в городе 30 стобалльников против 16 годом ранее, а число отличных аттестатов превысило 500 — в предыдущем году их было около 400.

Галина Резяпова также отметила, что пять школ получили знак качества Рособрнадзора, а 39 детских садов являются федеральными инновационными площадками. По ее словам, школы и дошкольные учреждения посещают около 90 тысяч детей, а доля образования в городском бюджете составляет 66%. За этими цифрами, подчеркнула выступавшая, стоит труд педагогов.

Глава Сургута Максим Слепов в поздравлении обратился к роли наставника, которому ребенок доверяет. Он говорил об ответственности учителей за воспитание, формирование гражданской позиции и помощь детям в понимании окружающего мира. Педагогам мэр пожелал здоровья, вдохновения и благодарности родителей. «Спасибо вам большое за ваш труд. И я желаю вам, чтобы ваш труд находил отклик в сердцах и глазах детей», — обратился к участникам торжества градоначальник.

Завершая поздравительное выступление, Ирина Замятина попросила собравшихся передать слова благодарности каждому сотруднику образовательных организаций. Она отметила обновление школ и детских садов, капитальные и текущие ремонты, создание современных условий для занятий.

Но главным результатом этой работы остаются дети. Для учителей профессиональный праздник стал возможностью услышать благодарность за уроки, подготовку к олимпиадам, поддержку учеников и наставничество. А для награжденных — получить признание труда, который продолжается каждый учебный день.

При поддержке Администрации Сургута