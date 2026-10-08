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Спасатели по всей Тюменской области отрабатывают свою работу при чрезвычайных происшествиях

Службы спасения Тюменской области участвуют в масштабных учениях

Спасатели по всей Тюменской области отрабатывают свою работу при чрезвычайных происшествиях
Фото max.ru/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области 9 октября проверят региональную систему оповещения населения: сирены прозвучат с 10:43 до 10:44 по местному времени. Об этом сообщил Информационный центр правительства региона. Жителей просят сохранять спокойствие.

Проверка пройдет в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, которая длится с 7 по 9 октября. В муниципалитетах службы отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях.

«В ходе комплексных практических учений, которые проходят в муниципалитетах Тюменской области в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, оперативные службы в условиях, максимально приближенных к реальным, отрабатывают меры реагирования на актуальные угрозы и риски. Это имеет большое значение для обеспечения безопасности жителей и важных объектов», — прокомментировал заместитель губернатора Руфат Биктимеров.

В Упоровском округе участники учений тренировались тушить пожар, спасать людей из-под завалов, восстанавливать электро- и газоснабжение. В работе участвовали спасатели, бригады скорой помощи, правоохранители и профильные ведомства. Организаторы проверяли скорость и слаженность их действий.

Глава Тюменского округа Ольга Зимина рассказала о тренировке в поселке Боровском: «В первый день учений практические мероприятия прошли в поселке Боровском. На базе птицефабрики „Боровская“ прошел смотр готовности формирований гражданской обороны. Также на территории населенного пункта отработали порядок действий при получении экстренной информации „Ракетная опасность“, „Беспилотная опасность“ и „Авиационная опасность“: провели оповещение населения и организовали укрытие в заглубленных помещениях подземного пространства».

В Тобольске ведомства в течение трех дней отрабатывают взаимодействие при ЧС. «В течение трех дней ведомства будут отрабатывать алгоритмы взаимодействия. Это ежегодные учения — они нужны, чтобы проверить, как работает система, и убедиться: в случае реальной ЧС помощь придет максимально оперативно, а действовать мы будем четко и без паники», — отметил глава города Петр Вагин.


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Сегодня в 19:44, просмотров: 235, комментариев: 0
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