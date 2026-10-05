После первого снега на автодороге Югры ограничили движение машин на летней резине

В Сургуте сегодня, 5 октября, выпал первый снег. По прогнозам синоптиков, похожая погода сохранится почти всю неделю. В МЧС Югры предупредили, что местами в округе возможны сильные осадки и гололедные явления.

«Сильные осадки (дождь, мокрый снег), гололедные явления ожидаются местами в Югре 5 октября. Будьте осторожны! Телефон экстренных служб: 112», − сообщили в ведомстве.

О сложных погодных условиях предупреждает и Госавтоинспекция Югры. Водителей просят отказаться от поездок на летней резине, снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров и торможений. Также автомобилистам рекомендуют проверить состояние шин и стеклоочистителей.

Пешеходов призывают переходить дорогу только в установленных местах и перед выходом на проезжую часть убедиться, что машины успели остановиться. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

Из-за непогоды в Октябрьском районе уже ввели временное ограничение движения для автомобилей на летней резине. С 8:30 оно действует на участке автодороги Нягань − Приобье с 11-го по 30-й километр.