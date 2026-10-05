Почти все города России отказались от прямых выборов мэров. Сургут это сделал 11 лет назад

В России осталось два мэра административных центров регионов, избранных жителями напрямую: главы Абакана Алексей Лемин и Анадыря Сергей Спицын. Как сообщают «Ведомости», оба победили на выборах в 2024 году. После перехода мэра Хабаровска Сергея Кравчука в Госдуму других глав региональных столиц с прямым мандатом избирателей не осталось.

Закон о местном самоуправлении, принятый в 2025 году, изменил порядок для административных центров: депутатам предстоит выбирать их глав из кандидатов, предложенных губернатором. По этой схеме уже избрали мэров Курска, Красноярска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Чебоксар и Якутска. Если действующие главы Абакана и Анадыря отработают свои сроки до 2029 года, в стране не останется ни одного мэра региональной столицы, избранного горожанами.

Возможность прямых выборов глав городов, которые не являются административными центрами субъектов, федеральный закон сохранил. «Ведомости» приводят в пример Братск и Рыбинск.

Сургут не является административным центром Югры, и прямые выборы его главы отменили раньше федеральной реформы — в 2015 году. Дума города закрепила новый порядок в уставе решением от 30 апреля 2015 года № 678-V ДГ: главу стали выбирать депутаты из кандидатов, прошедших конкурс. Впервые по этой схеме дума проголосовала 19 ноября 2015 года, избрав Дмитрия Попова, который до этого возглавлял город по итогам прямых выборов.

После этого ни один мэр Сургута не закончил свой срок полномочий — Дмитрий Попов ушел из-за начала уголовного преследования, Вадим Шувалов отправился из кресла главы сначала в округ, потом в Госдуму, Андрей Филатов отказался от должности главы за месяц до прихода нового губернатора.

А в июле 2024 года депутаты Думы Сургута единогласно избрали главой города Максима Слепова.