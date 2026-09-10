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В Тюменской области открыты 22 участка дорог после летнего ремонта. Осталось еще 17

Тюменская область ввела в эксплуатацию 22 дороги после ремонта

В Тюменской области открыты 22 участка дорог после летнего ремонта. Осталось еще 17
Фото Главного управления строительства Тюменской области

В Тюменской области ввели в эксплуатацию 22 региональные дороги, отремонтированные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность превышает 44,4 километра, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональное Главное управление строительства.

Всего в программу ремонта вошли 39 объектов регионального значения протяженностью более 97 километров. На сегодняшний день работы завершены на 31 из них, а 22 участка уже прошли необходимую приемку.

«Специальная комиссия выезжает на объект после проведения ремонта, исследует качество. Если есть замечания, указывает на это подрядчику, который обязан оперативно их устранить. Затем комиссия повторно проверяет объект, только после этого составляется акт – разрешение на ввод в эксплуатацию», — рассказали в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Ремонт продолжается в Аромашевском, Викуловском, Вагайском, Тобольском и Юргинском округах. Основной подрядчик — АО «ТОДЭП» — должен завершить работы до окончания строительного сезона, то есть до 1 ноября 2026 года.

Тюменская область при этом досрочно выполнила и превысила показатель нацпроекта по состоянию дорог. Сейчас нормативам соответствуют 86% дорог Тюменской агломерации, тогда как федеральный план предусматривал достижение уровня 85% к 2030 году.


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10 сентября в 18:23, просмотров: 275, комментариев: 0
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