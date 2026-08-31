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​Трассу Шипаково – Новый Тап ремонтируют по нацпроекту

В Юргинском округе отремонтируют 3,4 километра дороги

​Трассу Шипаково – Новый Тап ремонтируют по нацпроекту
ГУСТО

В Юргинском муниципальном округе продолжается ремонт автомобильной дороги Шипаково – Новый Тап. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность участка составляет 3 километра 400 метров, большая часть уже выполнена, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

На протяжении 2 километров 800 метров дорожники уложили щебеночное покрытие, привели в порядок обочины и откосы. Также на объекте появилась посадочная площадка с заездным карманом, установлен автопавильон для ожидания общественного транспорта. Осталось отремонтировать 600 метров участка, где предстоит уложить основание из песка, укрепить обочины и откосы, рассказали в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Основным подрядчиком на объекте выступает АО «ТОДЭП». Завершить весь объем работ планируется в октябре 2026 года.

Всего в этом году в Тюменской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 97 километров 170 метров региональных дорог. Ремонт охватывает 39 участков в 22 муниципалитетах. Срок исполнения всех контрактов – 1 ноября 2026 года.

Ранее в рамках нацпроекта в регионе завершили ремонт участка трассы Тюмень – Курган, а также ведут работы на дороге Шадринск – Ялуторовск и на подъезде к Тюмени со стороны Кургана.


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31 августа в 16:13, просмотров: 221, комментариев: 0
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